Maroc : Première campagne de collecte de fonds au profit des personnes trisomiques du 21 au 31 mars

Logo de l'Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques. / DR

La première édition de la campagne de collecte de fonds au profit des personnes trisomiques sera organisée du 21 au 31 mars 2022 sous le thème «En parrainant un enfant trisomique, vous soutenez ses camarades», a annoncé, jeudi à Rabat, l'Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT).

Lors d'une conférence de presse, l’Association, placée sous la présidence d’honneur du Prince Moulay Rachid, a également annoncé l’organisation, au cours de la même période, de journées de sensibilisation sous le signe #ensembles_et_solidaires_pour_un_Maroc_plus_inclusif.

Ces deux événements seront organisés à l’occasion de la journée internationale de la trisomie 21 le 21 mars et de la journée nationale du handicap le 30 mars, précisant que la campagne de collecte de fonds et de parrainage, qui sera lancée à travers un appel à la générosité publique, vise à promouvoir la culture de la solidarité et à encourager les actions citoyennes en direction des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de ces journées de sensibilisation, l’AMSAT organise des activités culturelles, artistiques et sportives inclusives à Rabat et ses régions, auxquelles participeront des enfants et jeunes qui bénéficient des prestations du Centre SAR le Prince Moulay Rachid pour les personnes trisomiques.

Hassan Benkhlafa, membre du conseil d’administration de l’AMSAT, a souligné que la sensibilisation représente un moyen pour garantir l'insertion de cette catégorie au sein de la société, notant qu’une enquête nationale, réalisée autour du handicap, a dévoilé que des stéréotypes entravent cette insertion et privent ces personnes de l’accompagnement médical, éducatif et de l'accès au marché de l’emploi.

De son côté, Bouchaib Bouzakraoui, responsable au Centre SAR le Prince Moulay Rachid, a affirmé qu’un travail acharné est entrepris afin de promouvoir la situation des personnes en situation de handicap, notant que le centre «aspire à s’ouvrir sur son environnement dans le but de faciliter l’insertion de ces personnes dans la société».