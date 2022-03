Covid-19 : 92,1% des effets secondaires des vaccins sont bénins

Une très vaste étude américaine, qui a pris en compte l’ensemble des individus vaccinés aux États-Unis avant juin 2021, a démontré que 92,1% des effets secondaires constatés après une vaccination par un ARN messager sont bénins. Publiée le 7 mars dans le journal The Lancet Infection Diseases, l’étude a été menée de décembre 2020 à juin 2021 sur les réactions au vaccin anti-Covid-19 et aux impacts sur la santé des vaccinés.

Alors que 298 792 852 doses ont été administrées pendant cette période, l’étude fait état de 340 522 entrées dans le Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), dirigé par la Food and Drug Administration et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Il ressort que l’immense majorité des cas signalés (92,1%) étaient bénins, soit 313 499 signalements. Concernant les cas considérés comme «sérieux» mais non mortels, ils étaient 22 527, soit environ 6,6% des cas rapportés. 4 496 morts enfin ont été rapportées, soit 1,3% des entrées du VAERS, ou 0,0015% de l'ensemble des doses administrées.

Aussi, un programme nommé v-safe permettait aux américains vaccinés de répondre quotidiennement par une application sur téléphone à un sondage afin de signaler toute réaction négative pendant la première semaine après leur vaccination. Cette méthode a permis de suivre 7 914 583 personnes vaccinées qui ont fait état d’une hausse des réactions locales et générales après deux doses. Ainsi, 71,7% des participants ont constaté des réactions locales suite à la vaccination après la seconde dose, contre 68,6% après la première.

La majorité des symptômes étaient des douleurs à l’endroit de l’injection (66,2% après 1 dose et 68,6% après 2 doses), suivi par un état de fatigue (33,9% après 1 dose et 55,7% après 2 doses) et par des maux de tête (27,0% après 1 dose et 46,2% après 2 doses). Aussi, seulement 0,8% des personnes ont consulté un médecin concernant leur réaction à la première dose, contre 0,9% après la seconde.

«Le suivi de la sûreté des vaccins contre le Covid-19 est le plus robuste de l’histoire des États-Unis grâce à ces deux systèmes complémentaires», a affirmé Dr Hannah Rosenblum, suite à la publication de l’étude qu’elle a rédigée.