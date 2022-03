Migration : Le Maroc et l’UE négocient le déploiement d’éléments de Frontex

La Commission européenne négocie avec le Maroc le déploiement d'éléments de l’Agence européenne de contrôle des frontières (Frontex). C’est ce que révèle un document interne datant du 18 février, auquel a eu accès un média espagnol, sur l’état d’avancement de ces négociations.

Le texte, un avant-projet, porte sur la conclusion d’un partenariat en matière de migration» avec les autorités marocaines. En échange, l'UE est disposée à octroyer à Rabat «les avantages potentiels d'un accord de statut avec l'Union européenne».

Le document, qui est une version actualisée d’un autre rédigé en octobre, qualifie le Maroc de «partenaire principal» dans la région du Maghreb et que sa coopération avec les agences de l'Union européenne est «un modèle que d'autres pourraient suivre».

Le texte ambitionne que le Maroc et Frontex pourraient parvenir à une «coopération structurée» devant faciliter à l'Agence européenne des frontières de travailler au Maroc sur des questions, telles que «l'analyse des risques, la formation et la coopération dans les opérations». Un éventuel accord avec les autorités marocaines devrait également concerné Europol et l'Agence européenne pour l'asile, ajoute la même source.

En août, le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri a couvert d’éloges l’engagement du royaume contre l’immigration irrégulière. «Le Maroc déploie et a déployé énormément d’efforts en termes de gestion de la migration», s’est-il félicité dans un entretien à l’agence Europa Press.

La perspective d’un accord entre le royaume et Frontex devrait susciter des grincements de dents en Espagne. Le gouvernement Pedro Sanchez a rejeté, en mai, l’offre de Frontex d’assurer la surveillance des frontières de Ceuta et Melilla. Une proposition faite par Fabrice Leggeri lors de son déplacement du 10 mai à Madrid.