Maroc-Philippines : Signature d'un accord et de deux mémorandums d’entente

Le Maroc et les Philippines ont signé, jeudi à Rabat, un accord et deux mémorandums d’entente à l’occasion de la 2e session des Consultations politiques entre les deux pays, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue philippin, Teodoro Locsin Jr.

Ainsi, les deux ministres ont signé un accord sur les services aériens entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement de la République des Philippines. Cet accord a pour principal objectif de promouvoir le système de l’aviation internationale basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes et d’établir des réseaux de transport aérien fournissant des services qui répondent aux besoins du public. Il contient également des dispositions relatives à l’échange d’informations au niveau du trafic aérien et aux exemptions tarifaires et fiscales.

Les ministres ont aussi procédé à la signature d’un mémorandum d’entente sur l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et le département des Affaires étrangères de la République des Philippines.

Ce mémorandum d’entente a pour objectif de contribuer à l’approfondissement et au renforcement des relations multiformes de coopération entre les deux pays. Il porte aussi sur la tenue de consultations régulières pour examiner les différents aspects des relations bilatérales, en plus de l’échange des points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel et sur les développements de la scène régionale et internationale.

MM. Bourita et Locsin Jr. ont aussi signé un mémorandum d’entente entre l'Académie marocaine des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et le Foreign Service Institute du département des Affaires étrangères des Philippines. Il vise à renforcer leur partenariat et à établir le cadre d'une coopération dans le domaine de la formation des jeunes diplomates et l’échange d’expérience et d’informations dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales.