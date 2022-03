Une délégation d'hommes d'affaires maliens en visite à Tanger

Une rencontre s'est tenue, mercredi au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), entre des hommes d'affaires maliens et leurs homologues de la région du Nord, afin de renforcer la coopération économique bilatérale et d'encourager l'investissement.

Cette rencontre de travail, qui a réuni des membres de la CCIS et une délégation d'hommes d'affaires maliens, représentant le secteur de production et d'exportation de fruits, ainsi que des représentants du gouvernement malien et de la Banque mondiale, a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir l'ouverture des marchés aux investissements des hommes d'affaires des deux pays, indique un communiqué.

La délégation malienne a ainsi exprimé sa volonté de prendre connaissance des infrastructures logistiques et des procédures administratives dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima visant à encourager l'importation des fruits, notamment de mangues, et leur exportation vers les marchés étrangers.

Les deux parties ont ainsi examiné la possibilité d'implanter des unités de valorisation et de transformation de la mangue dans l'Agropole du Loukkos (province de Larache), et de bénéficier des incitations offertes par le Maroc aux investisseurs étrangers.