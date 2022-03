Ahmed Toufiq met en exergue les efforts consentis par le Maroc pour réhabiliter l'enseignement originel

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a mis en exergue les réformes accomplies par le Maroc en matière de réhabilitation de l’enseignement originel, le temps d’un congrès international ouvert, mercredi à Rabat, sur les écoles religieuses traditionnelles au Maghreb et les contraintes de la transformation à l'ère de la mondialisation.

«Le Royaume a veillé au cours des 20 dernières années à réhabiliter l’enseignement originel sur de nombreux aspects, notamment en termes d’encadrement juridique, d’augmentation du nombre des institutions qui s’élève aujourd’hui à près de 14 000 écoles coraniques et 222 établissements scolaires entre le primaire, le collégial, le secondaire et le supérieur, et d’intégration de mécanismes modernes de gestion et de soutien matériel aux institutions pédagogiques», a affirmé M. Toufiq lors de ce conclave.

Les avantages qui découlent de la restructuration du système d’enseignement permettent «au fil du temps, à l’étudiant de ces écoles d’être mieux intégré, sachant que cet enseignement, dans son nouveau système, a favorisé l’intégration, depuis 2012, de 73 000 personnes ayant appris par cœur le Coran, et que le nombre des étudiants entièrement consacrés à l’apprentissage du Livre Saint avoisine les 11 000», a-t-il relevé.

De son côté, Beddy El Morabiti, directeur de l'Institut des études épistémologiques-Europe, a fait observer que les institutions scolaires maghrébines ont connu une interactivité accrue entre les sciences religieuses et les sciences humaines et sociales, il a fait remarquer que ces pays sont devenus désormais une destination prisée des chercheurs en quête de formation en sciences religieuses, provenant d’Asie et d’Afrique.

Pour sa part, M. Khamlichi a souligné les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants de l’enseignement originel dans la recherche d’emploi en phase avec leur formation et leurs compétences, après toute la durée qu’ils ont consacrée à l’apprentissage du Coran et la maîtrise de ses écritures. Il a ainsi appelé à réfléchir aux moyens de les accompagner et de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle.