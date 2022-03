Maroc : Ryanair annonce la plus importante programmation jamais établie

Ryanair a dévoilé, ce jeudi 17 mars, une programmation estivale inédite au Maroc, avec 135 destinations et 370 vols hebdomadaires au départ de 11 pays, pour relancer tourisme, emploi et connectivité. Parmi les pays de provenance, on retrouve la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, ainsi que 37 nouveaux itinéraires, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Pour la compagnie aérienne, cette connectivité accrue permettra d'attirer un grand nombre de touristes de tous les marchés européens. Ainsi, le programme inclut 10 avions dont 5 basés à Marrakech, 3 à Fez et 2 à Agadir, 37 nouvelles destinations dont Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris et Rome, pour un investissement d'un milliard de dollars au Maroc. Cette dynamique permettra mobilisation de plus de 5 000 emplois au total, dans le pays.

«En tant que compagnie aérienne européenne à la croissance la plus rapide et avec une commande de 210 Boeing 737 8-200 respectueux de l'environnement, Ryanair peut soutenir le projet du Maroc de doubler son industrie touristique au cours des cinq prochaines années», a indiqué le communiqué.

Pour marquer l'annonce, la compagnie a lancé une vente de sièges à durée limitée avec des tarifs disponibles à partir de 219 dirhams / 19,99 euros pour des voyages jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022. Cette offre est valable avant samedi 19 mars à minuit.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair DAC, a déclaré à Rabat être «ravis de stimuler la croissance du tourisme marocain grâce au programme estival le plus important de tous les temps».