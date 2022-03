Eliminatoires Mondial 2022 : Vahid Halilhodžić dévoile sa liste finale contre la RDC

En conférence de presse ce jeudi à Rabat, le sélectionneur national Vahid Halilhodžić a présenté la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs contre la République démocratique du Congo, pour le compte du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde. «La préparation a commencé depuis un certain moment. Certains membres du staff sont même partis sur place pour préparer notre arrivée à Kinshasa», a-t-il confié.

«On est aussi en contact permanant avec l’ambassadeur du Maroc. L’équipe se prépare à tous les niveaux car jouer la coupe du monde c’est quelque chose d’exceptionnel. Il y a l’envie de joueur cette coupe avec beaucoup d’ambition et de détermination», a assuré l’entraîneur franco-bosnien. Il a aussi annoncé que des matchs d’entrainement sont prévus, notamment pour s’adapter au gazon synthétique, la chaleur et l’humidité.

«C’est le moment d’être derrière l’équipe et l’encourager, car ce match est important. Mon premier objectif, c’est la qualification. Il y a une ambiance exceptionnelle au sein du groupe et c’est la force de cette équipe qui jouera ce match barrage avec ambition et détermination.» Vahid Halilhodžić

L’entraîneur des Lions de l’Atlas a rappelé que les matchs barrages «sont toujours complexes avec des petits détails». «On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être prêts même à de l’injustice ou des erreurs d’arbitrage», a-t-il ajouté.

La parenthèse Ziyech-Mazraoui définitivement fermée ?

Dans ce sens, pour le cas d’Abdessamad Ezzalzouli qui figure sur la liste, le sélectionneur national s’est contenté d’affirmer que le contact est établi. «On l’a appelé pour discuter. Est-ce qu’il sera dans le groupe ? On verra. Mais nous allons discuter avec lui en face et voir s’il y a des problèmes qui peuvent se poser pour les régler», a-t-il ajouté.

Toutefois, le sélectionneur franco-bosnien a refusé de commenter davantage l’affaire de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui et leur refus de prendre part aux prochains matchs. «Je parle beaucoup avec le président de la FRMF sur les cas de ces joueurs. J’étais sollicité et ils ont été pré-convoqués», a-t-il confirmé.

«Mais ils ont fait un choix, que nous respectons. Maintenant que c’est fini, je n’en parle plus et je ne réponds plus aux questions à ce propos.» Vahid Halilhodžić

Le sélectionneur national a assuré, dans ce sens, qu’il y a des joueurs «qualifiés» dans son groupe. «Ils sont très motivés. Les gens qui travaillent depuis des années au sein de l’équipe affirment qu’ils n’ont jamais vu une telle ambiance», a-t-il enchaîné, décrivant une «équipe très jeune qui a fait de bons résultats et qui progresse». «C’est un match capital pour leur progression. Pour certaines choses, il faut attendre. Nous voulons faire quelque chose et ils feront une réponse sur le terrain», a-t-il rassuré.

Vahid Halilhodžić a rappelé que «des observateurs ont assuré que l’équipe marocaine a joué le meilleur football à la CAN en créant beaucoup d’occasions». «Malheureusement, les réalisations n’ont pas été présentes. Mais j’ai déjà expliqué qu’à ce moment-là, quatre de nos attaquants étaient soit blessés soit malades», a-t-il dit.

Le sélectionneur national a également indiqué que les joueurs «sont contents du fait qu’ils seront soutenus par 2 000 à 2 500 supporters marocains». «Tout le pays est donc engagé. Il faut donc se préparer psychologiquement, mentalement et tactiquement pour ce match», a-t-il déclaré.

«Je ne peux pas supplier un joueur pour venir jouer», a-t-il lâché plus loin pour revenir sur l’absence de certains joueurs et sans nommer des cas précis. «Je sais des choses que vous ne connaissez pas», a-t-il conlu.