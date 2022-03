Maroc : Le Mouvement amazigh dénonce l'interdiction de son congrès national

Le Mouvement amazigh au Maroc a dénoncé, cette semaine, l’interdiction par les autorités de son prochain congrès national prévu à Sidi Ifni. Dans un communiqué, le comité préparatoire du congrès a exprimé son «regret» suite au «refus des autorités locales de la ville de Sidi Ifni d'appliquer la loi», pour permettre la tenue dudit congrès.

«Pendant trois semaines, nous avons essayé par tous les moyens légaux d’appliquer les exigences de la loi et d'exercer le droit d’association et de réunion, mais les autorités de la ville ont un autre avis contraire aux exigences de la loi, comme elles l'ont confirmé oralement et à plusieurs reprises», dénonce le mouvement. Ce dernier rapporte ainsi que les autorités locales ont informé les membres du comité préparatoire que «la tenue du congrès national du mouvement amazigh à Sidi Ifni est rejetée et interdite». «Les autorités ont refusé de nous remettre un refus écrit motivé et ont refusé de recevoir un avis d’informations que nous leur avons fourni par le biais d’un huissier de justice», poursuit la même source.

Le comité dit ainsi «regretter cette violation flagrante de la loi par ceux qui sont censés être désireux de l'appliquer et de la mettre en œuvre». Il affirme son «adhésion» à son «droit constitutionnel et légal» d’organiser le congrès «conformément aux lois en vigueur dans toutes les régions du pays, de Tanger à Lagouira». «Nous empêcher de tenir le congrès national du Mouvement amazigh au Maroc à Sidi Ifni ne nous empêchera pas de continuer la participation active avec tous les démocrates et les gens libres du pays pour activer les droits stipulés dans la Constitution et pour fortifier tous les acquis de la cause amazighe», assure-t-il.

Tout en assurant que «la porte est toujours ouverte aux propositions et observations de toutes les militantes et militants amazighs pour contribuer au succès» dudit congrès, le comité précise qu’il continuera à «achever les préparatifs nécessaires du congrès», en indiquant que sa tenue «est irréversible et certaine».