Wafacash s'associe à Kawarizmi pour séduire les diasporas africaines en Europe

Wafacash, filiale du groupe Attijariwafa bank, a annoncé s’associer avec la start-up française spécialisée dans la publicité digitale et programmatique Kawarizmi pour accompagner son lancement en Europe et lui permettre de s’adresser aux bonnes cibles en Europe, apprend-on d’un communiqué, mercredi. Pour l’occasion, Kawarizmi déploie et orchestre sur les médias et les réseaux digitaux une opération de communication de grande envergure, touchant notamment les diasporas du Maroc, Sénégal, Mali, Cameroun et Côte d’Ivoire en France, Belgique, Espagne, Italie et aux Pays-Bas.

Spécialiste de l’achat média offline et online en programmatique, Kawarizmi permet aux marques de se connecter à leurs audiences en Afrique, Moyen-Orient et Europe, opérant un des seuls trading desk en France spécialisé dans les diasporas africaines et moyen-orientales vivant en Europe, ajoute le communiqué. «La consommation des contenus liés à leurs pays d’origine ainsi que la prise en compte de données sociogéographiques nous permettent de retrouver ces audiences et de les intégrer au sein de segments activables en display, vidéo, native, audio, DOOH et en TV», explique Salif Diop, cofondateur de Kawarizmi.

Le dispositif mis en place pour Wafacash, qui alterne le ciblage contextuel, sémantique et data, se concentre pour le moment sur la construction de la notoriété de ce nouveau produit, ajoute-t-on. «Nous observons déjà des centaines de téléchargements de l’application par jour grâce à plusieurs dizaines de millions de points de contact générés en début de campagne», précise Salif Diop, soulignant que le but est d’atteindre les milliers de téléchargements quotidiens dès le ramadan.

«Nous sommes ravis d’être accompagnés par une start-up pour le lancement de Wafacash en Europe. Nous avions besoin d’une équipe smart, professionnelle, connectée et surtout flexible. Kawarizmi est le partenaire idéal pour nous assurer une campagne de lancement réussie. C’est une belle aventure qui commence au-delà des frontières marocaines au service de la diaspora africaine en Europe», déclare pour sa part Kenza Hihi Guillouli, responsable communication externe et RP de Wafacash.

Démarrée en octobre, la campagne continuera sur les médias digitaux jusqu’à la fin de l’année, indique le communiqué.