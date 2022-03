Maroc : La superficie consacrée à chaque détenu a augmenté de 40% depuis 2016

La superficie consacrée à chaque détenu a augmenté de 40% en passant de 1,67 à 2 mètres carrés, selon le rapport «Situation des prisons au Maroc à la lumière des standards internationaux, de la législation nationale et de la nécessité des réformes (2016-2020)», présenté mercredi à Rabat par le délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek.

Ce rapport, fruit d'une coopération entre le centre d'études en droits humains et démocratie (CEDHD), le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), relève que le renouvellement des infrastructures pénitentiaires représente l'une des préoccupations importantes de la Délégation.

À cet égard, il a été procédé à la construction de 20 nouveaux établissements pénitentiaires et à la fermeture de 300 établissements vétustes, permettant l'amélioration de la capacité d'accueil pour atteindre plus de 169 000 mètres carrés en 2020 contre 120 780 m2 en 2013. Ainsi, l'augmentation de l'espace réservé à chaque détenu a eu un impact positif sur le reste des critères tels que la ventilation, l'éclairage et les installations.

Quant au budget d'alimentation, le rapport indique qu'il est passé de 12 à 23 dirhams (+92%), un service qui a été délégué à un prestataire privé tandis que le panier de nourritures a été aboli.

Aussi, 2 651 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés entre 2014 et 2019 dans les établissements pénitentiaires avec un développement des mécanismes de recrutement tout en incluant les dimensions éducative, sanitaire, sécuritaire et de rétablissement.

Concernant le volet de la santé en milieu carcéral, le rapport note une disparité dans l'accès des détenus aux soins de santé compte tenu des différences entre les établissements pénitentiaires en termes d'infrastructures, d'équipements et de ressources humaines et de la coopération avec les directions régionales du ministère de la Santé.

Il formule dans ce cadre plusieurs recommandations et met l'accent sur le besoin d'engager une réflexion collective sur les peines alternatives et la problématique de la surpopulation.