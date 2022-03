Mountakhab : Le gouvernement interrogé sur la non convocation d’Abderrazak Hamdallah

Le député du Mouvement populaire (MP), Adil Sbaî a adressé une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa concernant «le contexte de l'exclusion du joueur Abderrazak Hamdallah de la composition de l'équipe nationale». L’élu a évoqué son absence depuis de nombreux matchs et le fait que son nom ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués pour la prochaine rencontre contre la République démocratique du Congo.

Dans sa question, le parlementaire de Safi a rappelé que Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont refusé d'accepter l'invitation à participer audit match qui s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, «alors que l'attaquant Abderrazak Hamdallah a exprimé son désir de rejoindre les rangs de la première équipe nationale». Adil Sbaî a rappelé que l’international marocain «a évolué au sein de l’Olympique Club de Safi, dans le championnat national, a remporté le titre de meilleur buteur de la Botola» et a également joué dans les ligues norvégienne, chinoise, qatarie et saoudienne.

«Cependant, tous les entraîneurs qui ont réussi à diriger l'équipe nationale l’ont exclu (…) et il n'a pas encore eu sa chance. Bien que la question entre dans le cadre des choix de l'entraîneur, mais l'exclusion répétitive de ce joueur soulève des interrogations», estime le parlementaire.

La question du parlementaire a créé une polémique sur les réseaux sociaux, d'autant plus que le ministre n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans les choix du sélectionneur national. D'autres se sont moqués de l’élu, lui reprochant d'ignorer «les problèmes dans lesquels pataugent les Marocains avec la flambée des prix».