Aziz Akhannouch assure le suivi de la mise en œuvre du programme sur le déficit pluviométrique

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a assisté, ce mercredi, au lancement de deux projets intégrés de l’agriculture solidaire à Rhamna et El Kelaa des Sraghnas. Aussi, le Chef du gouvernement s’est rendu dans un centre de relais pour la distribution de l’orge subventionnée dans la province de Rhamna et a assisté au lancement de l’opération de vaccination et de traitement du cheptel. Le chef de l'exécutif était accompagné, lors de ces visites, par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, apprend-on d’un communiqué.

Dans le cadre de l’opérationnalisation du programme exceptionnel de réduction de l’impact du déficit pluviométrique, Aziz Akhannouch et Mohammed Sadiki ont visité le centre de relais de distribution de l’orge subventionnée situé au niveau de la commune de Sidi Bouathmane, relevant de la province des Rhamna. D’un coût global de 334 millions de dirhams (MDH), ce premier axe du programme porte sur la distribution de l’orge subventionnée (544 000 Qx) et d’aliments composés (174 000 Qx) et sur la mise en place de 80 points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, le traitement de 157 000 ruches d’abeilles contre la varroase et l’irrigation de complément d’une superficie de 7 700 hectares de plantations.

Concernant les projets d’agricultures solidaires de Rhamna et d’El kelaa des Sraghna, ils ont été réalisés avec un coût de 70 MDH afin d’assurer la relance de la filière du cactus et l’amélioration et la diversification du revenu des bénéficiaires. S’étalant sur une superficie totale de 4 000 hectares, les projets prévoient entre autre l’aménagement de 8 points d’eau, la plantation d’arbustes fourragers (Atriplex) et la plantation de caroubier dédié aux petits agriculteurs. Aussi 300 ruches d’abeilles seront distribuées dans ce cadre, outre l’installation de deux unités de production d’orge hydroponique et l’installation d’élevage de poulet beldi.

Mohammed Sadiki a enfin visité une unité moderne de production et de conditionnement d’œufs de consommation dans la commune Nzalet Laadem, ayant nécessité un investissement de 462 MDH pour une capacité de production annuelle de 324 millions d’œufs.