Football : L’AS FAR fait appel aux sanctions «sévères et injustes» de la FRMF

L'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) a annoncé, mardi, avoir appris les sanctions décidées par la Commission centrale de discipline du fair-play de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à son encontre. Des sanctions que l’équipe a considérées comme «sévères et injustes», suite aux évènements et émeutes ayant suivi le match de l’AS FAR contre Maghreb Fès le week-end dernier à Rabat.

L’équipe des FAR a ainsi annoncé sa décision de «faire appel» aux sanctions la visant. Elle a également exprimé son étonnement de la décision de le tenir comme «seul responsable» de l'indemnisation financière des dégâts causés au stade. «La direction de l'équipe a jugé cette décision comme injuste», pointant de même «l'implication des supporters du Maghreb de Fès dans le processus de sabotage et dommages aux équipements et installations du complexe sportif Prince Moulay Abdallah».

Lundi, la Commission centrale de discipline du fair-play a condamné l’AS FAR à payer trois amendes, d’un total de 120 000 dirhams, suite aux jets par son public de fumigènes et de projectiles et d’avoir envahis la pelouse. L’équipe, qui sera aussi privée de son public pour le reste de la saison, doit aussi se charger des réparations des dégâts causés au complexe sportif Prince Moulay Abdallah et à ses équipements et matériels. Le Maghreb de Fès a également été condamné à payer une amende du même montant.

Dimanche, des actes de vandalisme ont éclaté au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à la fin du match ayant mis aux prises l'AS FAR et le Maghreb de Fès pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Trône de football 2020-2021. 85 policiers, 18 éléments des forces auxiliaires et 57 supporteurs ont été blessés à différents degrés. Au total, 160 individus, dont 90 mineurs, ont été interpellés pour leur implication présumée dans ces évènements de vandalisme, le port d’armes blanches, l’ébriété manifeste, le jet de pierres couplé à la dégradation de biens publics et privés, outre l’incendie d’un véhicule.