Pays-Bas : 51% des Néerlando-marocains comptent voter pour le parti politique Denk

Aux Pays-Bas, le cabinet Het Opiniehuis en collaboration avec de Kantreken, vient de publier son enquête sur les intentions de vote chez les Néerlandais issus de l’immigration. Ainsi, parmi les répondants néerlando-marocains des grandes villes qui disent qu’ils vont voter, 51% veulent le faire par le parti Denk, rapporte ce mercredi le média néerlandais De Kanttekening.

Selon le sondeur Aziz El Kaddouri, cette intention de vote s’explique par l’arrivée du Néerlando-marocain Farid Azarkan à la tête de la formation politique crée en 2015 à l’issue d’une scission du parti travailliste (PvdA). «En tant que Néerlando-marocain, il sait comment lier plus facilement ce groupe. De plus, avec le recul de Tunahan Kuzu et le départ de Selcuk Öztürk, les thèmes turcs tels que le Génocide arménien et le Président Erdogan sont devenus moins importants au sein de Denk», poursuit-il.

Pour la diaspora marocaine aux Pays-Bas, d’autres considérations jouent un rôle dans son vote, selon le politologue Floris Vermeulen, de l’Université d'Amsterdam. «Ils ont le sentiment qu’un vote fort contre les politiques du gouvernement est nécessaire, mais aussi contre le PVV et le discours anti-Islam qui est encore très influent aux Pays-Bas.»

L’enquête révèle que les partis populistes – comme le Forum voor Democratie (PvD), PVV, JA21, BVNL, Leefbaar Rotterdam et le Groupe de Moss/Hart pour La Haye – recevront également des votes de la population néerlandaise issue de l'immigration. «Par exemple, 5% des répondants néerlando-marocains indiquent qu’ils voteront pour le FvD», ajoute-t-on. En effet, «le message anti-migration et anti-Islam de Thierry Baudet (secrétaire général, ndlr) semble moins dur qu’en 2018, c’est pourquoi le FvD fait maintenant mieux chez les Surinamiens et les Néerlandais d’origine marocaine qu’à l’époque», explique Aziz El Kaddouri.

Les Néerlandais ont été interviewés pour cette étude entre le 7 et le 13 mars dernier. Il s’agit de 712 Turcs, 743 Marocains, 681 Surinamiens et 531 Antillais.

À rappeler que les Néerlandais se rendent ce mercredi aux urnes afin de renouveler, pour quatre ans, leurs conseillers municipaux.