Le sable du Sahara s’invite en Europe

Depuis le début de la semaine, de nombreux pays d’Europe dont l’Espagne et la France se sont retrouvés recouvert par un ciel sombre et orangé et le paysage s’est vu rapidement coloré d’une fine couche de sable. Derrière ce phénomène spectaculaire se trouve la «calima», ou la remontée du sable du Sahara par les nuages, pris dans les vents, relate Sciences et avenir.

Remontant de l’Espagne depuis lundi, les poussières ont été observées dans l’ouest de la France jusqu’au nord-est. Ce phénomène devrait persister jusqu’à jeudi, le sable étant bloqué par un anticyclone sur la Grèce, explique en effet Marine Jeoffrion, de Météo France. Le sable du Sahara, d’une couleur ocre, s’était déjà retrouvé dans le ciel français, mais la calima observée cette semaine est «plus marquante par son ampleur géographique et sa durée de quelques jours», indiquent les météorologues.

En plus du sable, France Bleu précise que ce vent chaud provoquera une hausse des températures en France, qui pourraient atteindre de 20 à 24 degrés, soit des «températures qu'on retrouve habituellement en mai».