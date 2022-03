France : Le mois de Ramadan débutera le 2 avril, selon le CFCM et les fédérations musulmanes

Les instances chargées du culte musulman en France ont annoncé, hier, que le premier jour du mois de ramadan débutera le 2 avril. Ainsi, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé, mardi dans un communiqué de son bureau exécutif, que le premier jour du mois de ramadan débutera le 2 avril.

«La zakât el-Fitr est évaluée cette année à sept euros par personne», poursuit le CFCM, qui appelle «les musulmans de France à saisir l'occasion de ce mois béni (...) pour élever des prières pour la paix dans le monde, la protection et la prospérité [du] pays et de [ses] concitoyens».

Pour leur part, la coordination composée des quatre Fédérations musulmanes (FFAIACA, GMP, MF et RMF) a également indiqué, dans un communiqué, que le mois sacré débutera le 2 avril. «Les calculs astronomiques précis pour le croissant du Ramadan pour l'année 1443 AH confirment la conjonction du croissant, le vendredi 29 Chaâbane / 1er avril 2022, à 6h25 GMT. Par conséquent, le samedi 2 avril 2022 serait le premier jour du mois de Ramadan», indiquent les quatre fédérations. Celles-ci annoncent aussi que «le mois de Ramadan s'étalera donc sur trente (30) jours» et que «la fête de l'Aïd el-Fitr est fixée au lundi 2 mai 2022».

COMMUNIQUÉ de La Coordination des fédérations nationales #FFAICA, @mosqueedeparis, @MF_Musulmans, @RMF_officiel, dont la commission théologique se réunira à la Grande Mosquée de Paris le vendredi 1er avril 2022 pour la «Nuit du doute» annonçant le début du mois de #Ramadan. pic.twitter.com/AVYNPICdA1 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 15, 2022

La Coordination a ainsi invité les musulmans de France à «se préparer spirituellement au jeûne du mois béni de Ramadan dans l'unité, le partage et la solidarité» et à «œuvrer durant ce mois béni pour soulager les souffrances des plus démunis et à venir en aide à toutes les personnes vulnérables surtout dans le contexte difficile de la crise sanitaire actuelle».