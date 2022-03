Aerospace Meetings : Les opérateurs du secteur aéronautique se réunissent à Casablanca

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a donné, mardi, le coup d’envoi de la 6e édition de l’«Aerospace Meetings Casablanca». Un évènement organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiale (GIMAS) et Advanced business event (ABE).

Tenu du 15 au 17 mars, l’évènement rassemble l’ensemble des opérateurs du secteur aéronautique implantés au Maroc et des donneurs d’ordre et équipementiers internationaux, soit plus de 400 participants et 200 entreprises représentant une vingtaine de pays, apprend-on d’un communiqué.

«C’est un démarrage sur les chapeaux de roue que connait, aujourd’hui, le secteur aéronautique au Maroc. Cet événement d’envergure avec lequel nous renouons réitère nos ambitions et nos engagements de soutenir cette dynamique pour atteindre le sommet de la chaîne, à travers le développement de nouveaux écosystèmes et le déploiement de projets à la pointe de la technologie, mettant un accent particulier sur la décarbonation, le digital, l’industrie 4.0, l’innovation et la R&D», a déclaré Ryad Mezzour.

Depuis la tenue de sa première édition, Aerospace Meetings Casablanca s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les grands acteurs des industries aéronautiques et spatiales. L’événement, qui se positionne comme une convention d’affaires internationale, a pour vocation de mettre en relation les différents acteurs de la supply-chain aéronautique, des constructeurs, aux équipementiers en passant par les fournisseurs, ajoute le communiqué.

En plus des firmes participantes, des experts internationaux de haut niveau se relayeront, dans le cadre d’un cycle de conférences et d’ateliers, pour partager leurs expériences et leurs expertises respectives, à l’image des représentants d’Airbus, Air Business Academy, Boeing, Collins Aerospace, TDM Aerospace, WeAre Aerospace, etc.

Avec la signature des différentes conventions de partenariats avec les Universités, dont le coup d’envoi est donné par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le GIMAS, à travers son cluster d’innovation «Aerospace Moroccan Cluster», œuvre à renforcer le positionnement de la plateforme Aéronautique au Maroc.