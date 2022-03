Essaouira : Signature d'un mémorandum d’entente pour la promotion de la recherche sur le patrimoine juif

Le Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, l’Université Ben-Gurion (BGU), en Israël, et la Fédération sépharade du Canada ont procédé, lundi à Bayt Dakira à Essaouira, à la signature d’un mémorandum d’entente pour la promotion de la recherche dans le domaine du patrimoine juif en tant que composante de la culture marocaine.

L’accord a été paraphé par Limor Aharonson-Daniel, vice-présidente for global engagement à BGU, Orit Ouaknine, présidente de Chaim Herzog Center à BGU, Abdellah Ouzitane, président du Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc et Avraham Elarar, président de la Fédération Sépharade du Canada, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence du conseiller du Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay.

La signature s'est tenue à l’occasion d’une conférence internationale dédiée à la présentation des premiers résultats et l’avancement du programme de recherche intitulé «Atlas and Sahara Jewish-Muslim Héritage (ANSJMH) : a multidisciplinary approach».

En vertu de cet accord, les parties signataires veilleront à organiser des séminaires et lancer des projets de recherche communs, encourager l'échange de visites d'étudiants, de professeurs et de personnel et à octroyer une bourse doctorale annuelle sur ce sujet à un étudiant qui sera sélectionné par un comité composé de représentants des quatre institutions.

Aux termes de cet accord, la Fédération Sépharade s'engage à organiser une conférence annuelle au Canada sur les séfarades dans le monde islamique en général, et au Maroc, en particulier. Elle œuvrera également à faire la promotion au Canada des intérêts des institutions signataires et à octroyer annuellement une enveloppe de 5 000 dollars pour contribuer à une bourse de doctorat dans le domaine des recherches judaïques.