Ceuta : Appels à accorder des autorisations de séjour et de travail aux travailleurs marocains

Depuis la fermeture de la frontière entre Ceuta et le Maroc, il y a deux ans, environ 500 Marocains ne peuvent pas retourner dans leur pays, mais ne résident pas non plus en Espagne. Pour cela, l’Association andalouse pour les droits de l’Homme a saisi le Defensor del Pueblo, qui protège les droits des citoyens et supervise les activités des administrations, pour trouver une solution, dans une plainte soutenue par 168 groupes.

Le bureau du Médiateur espagnol, dirigé par Ángel Gabilondo vient d’informer l’ONG requérante des mesures prises pour résoudre cette question des travailleurs frontaliers à Ceuta, rapporte la presse espagnole. Dans sa réponse, citée par l’association, le Defensor del Pueblo a expliqué avoir saisi le ministère de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations pour accorder une autorisation de séjour et de travail aux travailleurs frontaliers bloqués à Ceuta depuis deux ans.

Le Médiateur a également assuré avoir demandé à la délégation du gouvernement à Ceuta que «l’accès à leur pays et le retour dans la ville autonome soient facilités», moyennant l’octroi d’une «autorisation de retour si nécessaire, afin de pouvoir rejoindre leurs familles et renouveler leurs papiers». Le Defensor del Pueblo a aussi proposé à l’administration, dans le but de résoudre cette problématique, de «ne pas exiger de documents marocains impossibles à obtenir à l’heure actuelle pour traiter des autorisations de séjour ou de travail».

Le Maroc a décidé de fermer sa frontière avec Ceuta en mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, mais cette mesure reste toujours en vigueur.