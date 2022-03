AD Industries inaugure une nouvelle usine à Casablanca

Le Groupe AD Industries a inauguré, mardi à Casablanca, son 2e site industriel au Maroc, spécialisé dans les activités de production de pièces métalliques aéronautiques.

Situé dans la zone franche de Midparc, ce site, d'une superficie de 5 000 m2, est spécialisé dans les activités de chaudronnerie avec des moyens de découpe, de formage, pliage et de soudure de haute technologie. Il est la seule structure à réaliser du poinçonnage dans l’industrie aéronautique marocaine et dispose également d’un laser 5 axes de dernière génération unique au Maroc.

Ce projet industriel de pointe marque la volonté du groupe de développer sa place d'acteur de référence de l'industrie aéronautique internationale en complétant son offre industrielle d’une plateforme supplémentaire ambitieuse, performante en restant à la pointe des technologies aéronautiques actuelles.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a souligné que ce projet conforte l’émergence de nouveaux métiers, tels que la fabrication des pièces moteurs, renforçant ainsi le positionnement du Royaume dans des activités à forte valeur ajoutée et le développement de la supply chain locale du secteur.

La nouvelle usine de Casablanca d'AD Industries est le fruit d’une stratégie de déploiement du groupe autour de 3 axes. Il s’agit de développer la croissance du groupe en renforçant sa présence au Maroc, de s’inscrire dans la stratégie des clients qui recherchent une extension des moyens de hautes technologies dans des pays tels que le Maroc à proximité de l’Europe. Il s’agit, enfin, d’accompagner le développement des filières aéronautiques et industrielles marocaines en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales.

Le site de Casablanca a lancé des recrutements importants en partenariat avec l’Institut des métiers aéronautiques (IMA).

Les effectifs du Groupe AD Industries compteront ainsi plus de 150 personnes sur les Sites de Tanger et Casablanca d'ici à la fin 2022, le groupe ambitionnant d’atteindre un effectif de plus de 400 personnes d'ici à 3 ans.