Marseille : Lancement officiel de l'association «La 9ème» à l’occasion du Forum Europe-Afrique

L’association La 9ème «talents et territoires» a annoncé, ce mardi, son lancement officiel à l’occasion du Forum Europe-Afrique qui se déroulera le 17 mars 2022 au Palais du Pharo à Marseille, apprend-on d’un communiqué parvenu à Yabiladi. L’association, qui réunit différents acteurs de la diaspora africaine issus de la société civile, d'élus, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et institutionnels, a pour ambition de créer des synergies entre ces acteurs à travers un réseau de leaders pour échanger et interagir autour de différentes thématiques en France et à l’internationale.

«L'expérience et les expertises de chacun des membres de La 9ème permettra de contribuer efficacement aux actions engagées par les institutions sur les questions économiques, sociales, environnementales dans le but d'appuyer le développement des régions cibles», indique-t-on dans le communiqué. La 9ème entend œuvrer à travers une approche transversale et multi-territoriale au renforcement des échanges entre la France et l’Afrique, riche de l’expérience de ses membres pour beaucoup binationaux et connaissant parfaitement les enjeux territoriaux.

«En plein cœur de la présidence française du conseil de l’Union européenne et de la présidence sénégalaise de l’Union africaine, nous avions à cœur de créer une association qui puisse faire le lien entre les deux continents notamment par la richesse de sa diaspora et le dynamisme de leur jeunesse. C’est ainsi qu’est née La 9ème», a déclaré la présidente de l’association, la Franco-marocaine Khadija Gamraoui.

«Notre objectif est simple : conjuguer nos efforts, nos expertises et nos compétences au service de cette relation exceptionnelle euroafricaine. La jeunesse africaine bouillonne d'ingéniosité et, par son dynamisme, elle se déploie partout dans le monde, notamment en Europe où nombre d'entre elle issus de l'immigration affirment leur identité africaine. Ces citoyens expriment le besoin d'être associés aux efforts de développement pour redessiner ensemble le nouveau visage de l'Afrique face au reste du monde, forte de toutes ses ressources tant en dedans qu'en dehors du continent», ajoute-t-elle.