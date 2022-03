L’UM6P nominée et reconnue comme «Climate hero» par l'ONU à la COY16

L'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a été officiellement nominée et reconnue comme «Climate hero» (Héro du climat) par l'Official youth constituency of the United Nations framework convention on climate change (YOUNGO), lors de la Conférence des Nations Unies pour les jeunes sur le changement climatique (COY16), l'événement officiel des jeunes précurseurs de la COP26.

L’UM6P fait ainsi partie de 2 institutions au monde ayant obtenu la reconnaissance de Climate Hero, indique un communique du département développement durable de l'UM6P, faisant savoir qu'elle «dédie cette nomination à tous les Marocains et résidents étrangers au Maroc».

#UM6P is officially nominated and recognized as a CLIMATE HERO by the official youth constituency of the @UN Framework convention on #climate change, at the United Nations Climate Change Conference of Youth 16 (COY16).

Étant l’unique déclaration représentant la vision des jeunes au Maroc lors de la COY16 à Glasgow, «l'UM6P Youth Statement» fut le fruit d’un travail de fonds et d’une coordination locale, nationale et internationale. Pilotée par le département développement durable de l’UM6P, cette déclaration représente la vision des jeunes autour des enjeux nationaux et locaux émergents et englobe leurs revendications et leur contribution. Elle aborde 6 thèmes principaux : le changement climatique ; l'énergie propre ; les villes et communautés durables ; l'écomobilité ; l'inclusion sociale et l'égalité des sexes.

L'UM6P, partenaire à la 16e édition de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, s'engage à diriger, mettre en œuvre et défendre l'action climatique à travers trois grands engagements principaux. Il s'agit de la réduction de son empreinte carbone en organisant des initiatives annuelles de plantation d'arbres et promouvoir l'éco-mobilité en construisant un parc à vélos, accessible et abordable à toute la communauté UM6P. Il est aussi question de la mise en œuvre du mouvement zéro déchet sur tout le campus et son écosystème en installant un système de tri des déchets et en éliminant les déchets par la réduction, la réutilisation et le recyclage et de la promotion de l'inclusion sociale en engageant les coopératives locales et en autonomisant les femmes et les jeunes filles de la région.