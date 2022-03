Rabat : Lancement de la 4e édition de la campagne de don de sang «Dami howa damak»

La 4e édition de la campagne de don de sang «Dami howa damak» (Mon sang est le tien) a été lancée ce mardi au centre de transfusion sanguine de Rabat à l'initiative de l'association «Jeunes du 21ème siècle», dans l'objectif de sensibiliser la jeunesse marocaine à la culture du don de sang.

Le lancement de cette initiative s'est déroulé en présence de différentes personnalités, dont le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, qui ont fait don de leur sang en soutien à cette campagne.

M. Bensaid a relevé que «chaque donneur de sang pourrait sauver une vie», saluant cette initiative qui, selon lui, «renforce l’esprit de solidarité» et contribue à la création de «nouvelles dynamiques».

Pour sa part, M. Chami a appelé tous les Marocains «à se mobiliser massivement pour donner leur sang», louant cette «action citoyenne» et «dynamique» à laquelle pourraient contribuer davantage d'associations.

De son côté, le président-fondateur de l’association Jeunes du 21ème siècle, Aziz El Fekkaki, a indiqué que «les réserves de sang dans les centres de transfusion sanguine ont atteint un niveau critique durant la pandémie de Covid-19». Pour remédier à cette situation, «nous avons lancé cette quatrième édition en vue d’encourager les jeunes à faire don de leur sang et retrouver le niveau de sécurité nécessaire face aux besoins en transfusions», a-t-il ajouté dans une déclaration similaire.

Évoquant les besoins quotidiens en sang, Mme Jamila El Gordo, médecin spécialiste en biologie médicale, a estimé qu'ils se situaient entre «250 et 300 poches». Grâce aux différentes éditions de cette campagne de sensibilisation, de plus en plus de citoyens se dirigent vers les centres de transfusion sanguine pour donner leur sang, s'est-elle réjouie.

Selon ses initiateurs, cette quatrième édition, qui se poursuit jusqu’à décembre 2022, sera ponctuée par des conférences dans différents établissements et renforcée par une campagne de communication digitale ciblée.