Le Japon fait don d'environ 1,694 millions de dirhams à deux associations marocaines

Deux associations marocaines ont bénéficié d'un don japonais d'un montant global d’environ 1,694 million de dirhams (158 874 euros), dans le cadre du programme «Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL)».

Deux contrats ont été signés ce mardi à Rabat par l'ambassade du Japon et l'Association Al Manar, qui a reçu un don de 82 374 euros pour son projet d’approvisionnement en eau potable du douar Tazoulte et l'Association Doudrar, qui a bénéficié d'un don de 76 500 euros pour son projet de désenclavement de deux communes rurales limitrophes.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Japon au Maroc, Hideaki Kuramitsu, a mis en avant l'excellence de la coopération entre le Maroc et le Japon qui dure depuis plus de 50 ans. «L'assistance aux projets locaux, qui est une des formes souples et adaptables aux besoins de développement des communautés rurales et urbaines, a pour objectif de réaliser des projets permettant à des populations locales d'avoir une qualité de vie améliorée», a estimé M. Kuramitsu.

Le diplomate s'est félicité des initiatives de la société civile qui œuvre pour le bien-être et le développement durable des communautés locales du Royaume, notant que «le gouvernement et le peuple du Japon sont fiers de pouvoir participer à la réalisation de tels projets qui ne manqueront pas d'accompagner le développement des zones rurales».

Le projet porté par l'Association Al Manar consiste en l'approvisionnement en eau potable du douar Tazoulte à la commune rurale de Tidili (province de Ouarzazate). Il permettra l'accès à l'eau potable à plus de 850 habitants, même en période de sécheresse.

Quant au projet de l'Association Doudrar, il porte sur la construction d'un radier submersible de désenclavement de 140m2 et d'un mur de protection sur l'Oued Milal entre la commune de Tizgzaouine et d'Azrar (province de Taroudant), afin de briser l'isolement des deux communes limitrophes.

Créé en 1989, le programme d'Assistance aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine du Japon œuvre dans plusieurs régions du Maroc et compte déjà 368 projets financés avec un montant global de 175,429 millions de dirhams.