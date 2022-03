La Faculté des sciences Semlalia de Marrakech remporte le concours national d’astrophysique Pre-Plancks Morocco

Les étudiants du master et du doctorat relevant du laboratoire de la physique des hautes énergies et astrophysique relevant de la Faculté des sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) ont remporté récemment, le concours national de l’astrophysique «Pre-Plancks Morocco 2022».

Le deuxième prix de ce concours est revenu aux étudiants des classes préparatoires des grandes écoles (CPGE) Mohammed V et Al Khansaa de Casablanca, alors que les étudiants de l’École Mohammadia des ingénieurs (EMI) et les étudiants de l’École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de Meknès, se sont adjugés la troisième place dans ce concours.

Cette consécration permettra à l’équipe des étudiants de la FSSM de représenter le Maroc lors de la finale internationale des Plancks 2022, prévue du 5 au 8 mai prochain à Munich en Allemagne.

Organisé par l'Association marocaine de physique, en collaboration avec l'Association des jeunes chercheurs, Pre-Plancks Morocco 2022 est un concours scientifique national annuel où des équipes de 3 à 4 étudiants du premier cycle et du master, y compris des étudiants en ingénierie et des classes préparatoires, s'affrontent pour résoudre un ensemble de problèmes de physique pendant 4 heures.