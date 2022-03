L’Algérie inscrit la question du Sahara dans une réunion des Parlements des pays islamiques

Contrairement à son échec lors de la dernière réunion du Comité exécutif de la Ligue arabe, l’Algérie a réussi à inscrire la question du Sahara occidental dans le communiqué final de la 47e réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique, organisé à Alger les 13 et 14 mars.

La «Déclaration d'Alger», publiée hier soir sur le site de l’Assemblée populaire nationale, souligne que les composantes dudit Comité expriment leurs «préoccupations de la reprise de la guerre entre le Maroc et le Front Polisario». Elles «invitent les deux parties du conflit à revenir aux négociations directes sans conditions préalables et sous la direction de l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et avec l'appui de l'Union africaine, afin de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et de contribuer, ainsi, à la paix et la stabilité en Afrique du nord», poursuit la déclaration.

Celle-ci condamne aussi «toute forme d'ingérence dans les affaires internes des Etats car étant une violation des règles du droit international et du principe de la souveraineté des Etats». Elle insiste également sur l'impératif de «respecter la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre de l'Union, conformément à la légalité internationale».

Le Maroc n'a pas participé à cette réunion. Et pour cause, le tour de table du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la Coopération islamique est composé de 12 pays : l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Liban et le Sultanat d'Oman (pour le groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun (pour le groupe africain), et la Turquie (pour la Troïka présidentielle de l'Union).

Alger accueillera la prochaine 17e session de l’Union des Parlements des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ce qui promet une autre passe d'armes entre le Maroc et l’Algérie sur la question du Sahara occidental.