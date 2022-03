Casablanca : «D’Klam», premier championnat du Maroc de poetry slam les 19 et 20 mars à l’Uzine

Les collectifs G38’, Slamaroc et Moroccan Poets, en partenariat avec l’Uzine ont annoncé ce mardi l’organisation de «D’Klam», le championnat du Maroc de poetry slam, la première édition nationale, au sein du centre culturel l’Uzine de Casablanca les 19 et 20 mars. Concept d’évènements créé dans les années 80 par Marc Smith, le poetry slam vise à rendre la lecture du poème moins ennuyeuse et moins élitiste, précisent les organisateurs dans un communiqué.

La compétition suit des règles bien précises. En ce sens, les participants ne peuvent pas s’appuyer d’un accompagnement musical ou d’une scénographie mais doivent obligatoirement réciter un de leur propre texte qui ne doit pas dépasser trois minutes. Les membres du jury sont choisi à partir du public, ajoute-t-on.

«D’Klam» rassemblera 24 candidats sélectionnés à partir d'un grand nombre de participations reçues durant la période de l'appel à candidature du 18 février au 6 mars. Les participants, portant chacun singulièrement sa culture, participent en différentes langues, précisent les organisateurs, à savoir le darija, l’amazigh, l’arabe, l’anglais et le français.

La compétition se déroulera en trois tours sur deux journées. Les quarts de finales sont prévues l’après-midi du samedi 19 mars tandis que les demi-finales et la finale auront lieux l’après-midi du dimanche 20 mars. Les matinées seront quant à elles dédiées à des MasterClass de déclamation et d'écriture dédiées au profit des candidats.

Le grand gagnant sera sacré champion du Maroc et aura l’opportunité de représenter le royaume à la coupe du monde et à la coupe d’Afrique de slam poésie.