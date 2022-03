Cinéma : La 19e édition du Festival international du film de Marrakech prévue en novembre

La Fondation du Festival international du film de Marrakech (FIFM) a annoncé, ce mardi, que la 19e édition de l’événement du 11 au 19 novembre 2022. «Après un report, deux années consécutives, en raison de la pandémie actuelle, la prochaine édition du festival se tiendra suivant un format tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc et dans le monde», a indiqué un communiqué des organisateurs.

En 2019, la 18e édition du FIFM s’est clôturée par la remise de l’Étoile d’Or au film colombien «Valley of souls» de Nicolás Rincòn Gille, décernée par la présidente du jury, l’actrice écossaise Tilda Swinton. En 2020 et en 2021, les organisateurs ont tenu des Ateliers de l’Atlas dans un format digital, pour le soutien des professionnels du cinéma en Afrique et dans le monde arabe. Créée en 2018, cette initiative spécifique a accompagné 88 projets et films, «dont plusieurs ont été primés dans des festivals prestigieux», a ajouté la même source.

La fondation du FIFM n’a pas encore dévoilé les têtes d’affiche et la thématique de la prochaine édition, mais elle donne d’ores et déjà rendez-vous aux cinéphiles et aux professionnels du septième art, pour une édition qui va marquer le retour de l’événement à Marrakech.