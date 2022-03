Maroc : L'ambassade des Etats-Unis et Tibu Africa lancent «My Sport, My Future» au profit des jeunes maghrébins

L'ambassade des États-Unis au Maroc et Tibu Africa ont annoncé, lundi à Casablanca, le lancement du programme «My Sport, My Future», au profit de 18 entrepreneurs maghrébins porteurs de projets innovants dans le domaine du sport qui seront révélés le 6 avril à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

Ce programme, qui se déroulera sur 5 mois dont 5 jours au Maroc, permettra à ces jeunes entrepreneurs de créer des projets sportifs innovants au sein de leurs communautés, indique un communiqué de l'ambassade et de Tibu Africa.

«My Sport, My Future», soutenu également par les ambassades des États-Unis en Algérie et en Tunisie, permet aux participants de ces pays de se rendre au Maroc et vise à favoriser la croissance économique et le développement durable chez les jeunes en Afrique du Nord en renforçant leurs compétences entrepreneuriales dans le domaine du sport.

Le programme verra la participation de grands sportifs, comme Ibtihaj Muhammad, médaillée olympique en escrime, d'experts, athlètes et entrepreneurs américains, qui partageront leur expertise avec les participants, âgés de 18 à 35 ans, et sélectionnés sur la base de leur passion pour le sport et de leur expérience entrepreneuriale.

Au cours d'une série d'ateliers au Maroc, les jeunes bénéficieront d'un accompagnement sur mesure pour développer leurs idées de projets et augmenter l'impact social de leurs entreprises qui s'articulent autour de thématiques liées à l'éducation, la santé, l'environnement, les nouvelles technologies et le Big Data, ainsi que la construction de réseaux de coopération. Plusieurs ateliers virtuels viendront également compléter les séances de formation en présentiel.

Le programme ambitionne de toucher plus de 1 500 participants par des ateliers, événements sportifs, conférences pour le grand public et d'autres manifestations.

Une campagne de sélection des bénéficiaires débutera sur les réseaux sociaux et dans les médias en coordination avec les ambassades américaines dans les pays concernés à travers une capsule vidéo et des documents informatifs et explicatifs.