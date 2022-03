Maroc : Fortes pluies orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vents dès ce mardi

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues à partir de mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses, de 30 à 60 mm, intéresseront, du mardi à 11h00 au mercredi à 06h00, les provinces d'Essaouira, Safi, Tiznit, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Sidi Ifni et Guelmim, précise la DGM.

Des chutes de neige de 30 à 70 cm seront observées, du mardi à 11h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces d'Azilal, Béni-Mellal, Khenifra, Midelt et Al-Haouz et de 15 à 20 cm intéresseront, du mardi (11h00) au mercredi (23h00), les provinces de Ifrane, Boulemane, Taza, Sefrou, Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Al Hoceima, Guercif et Figuig.

La DGM fait état aussi de fortes rafales allant jusqu'à 85 km/h qui seront observées le mardi de 11h00 à 20h00 dans les provinces de Figuig, Jerada et Oujda-Angad.