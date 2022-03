Inde : La haute cour du Karnataka confirme l’interdiction du hijab dans les écoles

La très controversée interdiction du port du hijab dans les écoles du Karnataka, un État au sud de l’Inde, a été confirmée lundi par la haute cour du Karnataka. Face aux manifestations qui duraient depuis plusieurs semaines, des centaines d'agents de police supplémentaires ont été déployés lundi soir pour assurer le maintien de l’ordre public, rapporte également France 24.

Après plusieurs semaines de délibérations, la haute cour a estimé que le port du hijab «ne constituait pas une pratique religieuse essentielle dans la foi islamique» et que «l’objectif du règlement (scolaire) est de créer un "environnement sûr" (...) où les idéaux d'égalitarisme doivent être facilement perceptibles par tous les élèves».

L’interdiction du hijab a été critiquée par de nombreux Indiens qui ont rappelés que les hindous, les sihks et les chrétiens portent leurs symboles religieux respectifs sans que cela ne pose problème. Les musulmans du pays, eux, se sentent de plus en plus attaqués par le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, relate France 24.

Après avoir été interdit dans un établissement public pour jeunes filles d'Udupi, petit district du Karnataka, le hijab a rapidement été au centre d’affrontement dans tout l’État, les grandes villes du pays, trouvant écho jusqu’au Pakistan où de nombreuses manifestations ont eux lieues.

Face aux contestations en fin d’année dernière, le gouvernement de l’État du Karnataka a simplement fermé jusqu’en février tous les établissements scolaires alors que la haute cour avait interdit temporairement le port de tous les symboles religieux dans les écoles de l’État, le temps de statuer sur le hijab.

Les militants des droits de l’Homme indiens s’inquiètent de l’augmentation de la discrimination et de la violence que subissent les minorités religieuses en Inde depuis 2014 alors que le gouvernement nationaliste remet en cause le caractère laïque sur lequel s’est fondé le pays.