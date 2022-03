Espagne : Le PP et Vox font front commun contre le Maroc

En Espagne, les dernières entrées massives de migrants à Melilla ont rapproché le Parti Populaire des positions défendues par Vox. Pour sceller ses retrouvailles, les deux formations d’opposition décident d’ouvrir un front contre le Maroc à la Chambre des représentants, rapporte un média ibérique.

Le PP prévoit de déposer, cette semaine, une proposition de loi portant intégration de Ceuta et Melilla dans l'espace Schengen pour que «l'application du pacte sur la migration et l'asile et la collaboration avec Frontex dans le contrôle des frontières extérieures et la circulation des personnes et des biens dans l'espace Schengen soient possibles».

L’exécutif Pedro Sanchez hésite encore à franchir ce pas. En témoigne sa réponse donnée, le 21 février, à des questions de sénateurs du PP. Le gouvernement y a tenu à préciser qu’il «travaille pour que les villes autonomes soient des zones de prospérité partagée et avec la volonté d'entretenir les meilleures relations de voisinage et de coopération avec le Maroc». Pour rappel, le 16 décembre, le secrétaire d’Etat à la Politique Territoriale, Alfredo Gonzalez avait proposé aux responsables de Ceuta et Melilla de mettre en place «une zone de prospérité partagée avec le Maroc».



De son côté, Vox entend relancer sa demande de placer les deux villes sous la protection de l’OTAN. Un objectif qui passe, souligne la formation d’extrême droite, par une modification de l'article 6 du Traité de l'Atlantique Nord, du 4 avril 1949, «afin d’inclure, explicitement, les villes espagnoles en Afrique du Nord de Ceuta et Melilla» dans le champ d’action de l’organisation militaire. Cette revendication de la part de Vox, du PP et de Compromis va crescendo à l’approche du prochain sommet de l’OTAN, prévu en juin à Madrid.

Le PP et Vox réclament, par ailleurs, un déploiement de l’armée, comme lors de l’épisode des 17 et 18 mai à Ceuta, dans les périmètres frontaliers des deux villes aux côtés des éléments de la Garde civile et la Police nationale afin d'apporter une «réponse rapide et efficace» aux tentatives du Maroc de les déstabiliser.

Les deux propositions devraient être examinées lors de la plénière de la Chambre des représentants.