Benguérir : 2e édition du Fintec-Hack Challenge, du 24 au 26 mars à l’UM6P

La 2e édition du FinTec-Hack Challenge, un hackathon visant à développer les solutions innovantes qui répondent aux défis liés à la fintech, aura lieu du 24 au 26 mars à Benguérir, à l'initiative du Laboratoire d’innovation P-Curiosity Lab relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Organisé en collaboration avec la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et HACKLAB Afrique, ce Hackathon réunira des étudiants universitaires, des game-changers, des développeurs et des concepteurs FinTech pour développer des produits financiers et découvrir de nouvelles technologies.

Les participants à cette édition seront amenés à travailler en équipes pour développer des solutions innovantes autour de plusieurs thématiques, comme les innovations en matière de banque numérique, de marché des capitaux, de solutions ou encore de méthodes de paiement et des transferts des MRE. Ils passeront 48 heures à développer des prototypes, à valider leurs idées, à nouer des contacts, puis à faire une démonstration de leurs hacks devant un jury de très haut calibre, de cadres et d'entrepreneurs.

Les start-ups gagnantes vont bénéficier d'un financement de 10 000 euros (100 000 dirhams) servant à fournir le financement pour la phase d'expérimentation et de prototypage, d'un co-working space pour une durée de 6 mois ainsi que d'un programme d'incubation intense de 6 mois avec la SGMB avec des offres de stage à Hacklab Africa.

Il s'agit aussi de les faire bénéficier d'un accès à un soutien méthodologique, des rencontres individuelles, des formations, un développement commercial, de networking et d'un accès aux partenaires de l'UM6P. À ce titre, un appel à candidatures est ouvert jusqu'au 21 mars 2022, afin d'identifier les idées les plus prometteuses en termes de technologies financières.