Le gouvernement va soutenir les professionnels du transports face à la hausse des prix du carburant

Le gouvernement a choisi d’intervenir pour soutenir les professionnels du transport en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens dans une conjoncture marquée par la hausse des prix du carburant aux niveaux national et mondial, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre du Transport et de l’équipement, Mohamed Abdeljalil, à l’issue d’une rencontre avec les professionnels du secteur des transports, notant que les contours du soutien qui sera accordé à cette catégorie seront dévoilés prochainement.

La réunion, à laquelle a également pris part le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des finances, chargé du budget, Faouzi Lakjaa, avait pour but de trouver des solutions susceptibles d’aider les professionnels du transport à surmonter une conjoncture marquée par la fluctuation des prix des carburants et donc, à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Elle a permis d’ailleurs de dégager un consensus sur la nécessité de poursuivre les échanges pour fixer les modalités du soutien ainsi que les montants dont bénéficieront les professionnels du transport dans un délai de deux semaines.

«Au cours des prochains jours, nous allons rencontrer de nouveau les professionnels et annoncer la nature de ce soutien et nous travaillons sur la création d’une plateforme numérique pour en faciliter l’octroi aux professionnels qui en ont besoin», a précisé M. Abdeljalil.

«Le gouvernement va intervenir à travers l’octroi d’un soutien à partir des prochains jours pour réduire les effets de la flambée des prix et faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement des citoyens se maintienne dans de bonnes conditions», a fait savoir M. Lakjaa.

Adil Dahouki, vice-président de la Fédération marocaine du transport routier et des ports a relevé que les professionnels du transport attendent le soutien du gouvernement. «Nous percevons des indicateurs positifs et nous avons reçu des promesses pour faire avancer le secteur», a-t-il fait savoir.