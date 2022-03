Appel à une finance numérique équitable pour la Journée mondiale des droits des consommateurs

Les différents groupes de défense des droits des consommateurs ont appelé au Maroc, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, à une finance numérique équitable. Selon eux, l'évolution rapide des services financiers numériques démontre la nécessité d’approches réglementaires innovantes et de services et produits financiers numériques centrés sur la protection et la responsabilisation des consommateurs.

Ouadie Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur au Maroc (FNAC), a ainsi affirmé que la fédération se joint à Consumers International et à ses 200 organisations membres à travers le monde pour sensibiliser les consommateurs du monde entier à la finance numérique équitable.

La journée mondiale des droits des consommateurs se veut une occasion pour appeler les entreprises, les gouvernements et les décisionnaires politiques à s’assurer que la finance numérique est inclusive, en assurant un accès pour tous, et sûre, en atténuant les dommages causés par les escroqueries, la fraude et l’hameçonnage dans ce domaine, a-t-il fait savoir. Il s’agit aussi de s’assurer que cette finance numérique est confidentielle et protectrice des données, mais aussi durable dans le sens où elle garantit des produits financiers numériques écologiques et socialement responsables.

D’après M. Madih, la proportion de propriétaires de comptes utilisant des transactions numériques est passée de 57% en 2014 à 70% en 2017 dans les pays en développement, faisant observer que davantage d’entreprises créent des produits financiers numériques basés sur la technologie pour répondre à ces demandes et 39% des entreprises font de l’adoption des Fintech une priorité élevée.

Il a, en outre, évoqué le volet réglementaire en matière de protection du consommateur, relevant que la mise en place d'un code de consommation est actuellement souhaitée, voire nécessaire. Il s’agit de mettre en place un code de consommation qui répond aux exigences des nouvelles pratiques et aux nouvelles habitudes du consommateur dans un contexte où la digitalisation avance à grand pas et où les lois doivent suivre.