Royaume-Uni : Les exportations du Maroc ont augmenté de 40% depuis janvier 2021

L'ambassade britannique au Maroc a révélé, dimanche, que les exportations du secteur agroalimentaire du Maroc vers le Royaume-Uni, ont augmenté d'environ 40% depuis janvier 2021.

Les exportations marocaines vers le Royaume-Uni se composent principalement de boîtes de sardines, de tomates et de fruits, qui représentaient ensemble 32,8% du total des importations du Royaume-Uni en provenance du Maroc au cours de l'année 2020, rappelle l’ambassade sur son compte Twitter.

هل تعلم أن الصادرات الغذائية من المغرب إلى المملكة المتحدة ازدادت بنحو 40٪ منذ يناير 2021؟



Moroccan ?? foods are increasingly present on British ?? plates!



Fruit & vegetable imports to the UK alone generated £190.0 million in 2020. ?? pic.twitter.com/sFZ4kC1vhR