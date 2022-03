Maroc-Philippines : Plusieurs accords prévus lors d'une rencontre des chefs de la diplomatie

Le secrétaire Philippin aux Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr. se rendra, au Maroc, cette semaine, pour signer plusieurs accords avec son homologue marocain Nasser Bourita, annonce ce lundi la presse philippine. «Le secrétaire Locsin tiendra une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères Bourita pour discuter du renforcement des liens entre les Philippines et le Maroc dans un esprit de respect mutuel et à travers une coopération fonctionnelle renforcée», a indiqué la diplomatie philippine dans un communiqué.

Ainsi, les Philippines et le Maroc devraient signer un accord sur les services aériens, le protocole d'accord entre l'Institut du service extérieur des Philippines et l'Académie marocaine des études diplomatiques ainsi qu’un protocole d'accord sur les consultations politiques. En 2019, les Philippines et le Maroc ont signé un protocole d'accord pour accorder des droits de trafic de troisième et quatrième liberté pour les opérations de passagers et de fret, rappelle la même source, qui annonce qu’un accord de coopération entre les entités médiatiques publiques respectives Philippine News Agency et la MAP devrait également être signé par les deux parties.

Locsin effectuera une visite officielle au Maroc du 15 au 19 mars après avoir été invité par Nasser Bourita. «Ce sera sa première visite officielle en Afrique du Nord en tant que ministre des Affaires étrangères», a déclaré la diplomatie philippine.