Le Jihad islamique palestinien critique la nouvelle ligne de la RAM reliant le Maroc à Israël

Le mouvement du Jihad islamique en Palestine, Tariq Salmi, a critiqué, dimanche, le vol inaugural de Royal Air Maroc reliant Casablanca à Tel Aviv. «Le début de l'exploitation des vols entre le Maroc et l'entité d'occupation sioniste est une étape qui représente une nouvelle tendance officielle envers l'entité d'occupation», a déclaré Tareq Selmi, porte-parole du mouvement.

Le responsable a pointé une atteinte aux «constantes arabes et islamiques qui criminalisent la normalisation et interdisent toute forme de relation avec l'ennemi sioniste-usurpateur de la Palestine», tout en condamnant «fermement la normalisation et l'alliance avec l'ennemi israélien». «Les politiques des rois et des gouvernements et leur précipitation vers l'ennemi ne représentent pas les peuples arabes et islamiques qui, à chaque occasion, renouvellent leurs positions fermes contre l’entité sioniste et en soutien à la Palestine et à Jérusalem et soutiennent la résistance comme seule approche pour libérer la Palestine», a-t-il ajouté.

Dimanche, un Boeing appartenant à Royal Air Maroc a décollé de Casablanca, à destination de Tel-Aviv, lors du premier vol commercial direct entre le Maroc et Israël entrepris par la compagnie aérienne, 15 mois après la normalisation des relations entre les deux pays. La compagnie aérienne marocaine a indiqué dans un communiqué que l'avion transportait «une délégation d'hommes d'affaires marocains et de personnalités du monde de la culture», ajoutant que le lancement de cette ligne vise à «faciliter le transport entre les deux pays pour tous les voyageurs et hommes d'affaires marocains».

Cette ligne devait être lancée à la fin de l'année dernière, mais son lancement a été retardé suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie du Covid-19.