Marrakech : 4e édition des Trophées Marocains du monde du 18 au 20 mars

L'événement Trophées Marocains du monde (TMM) est de retour par une 4e édition, qui se tiendra du 18 au 20 mars à Marrakech, annoncent les organisateurs de cette manifestation initiée par BM Magazine, le magazine d'ici et d'ailleurs et la Fondation Trophées Marocains du monde.

«Trophées Marocains du monde est né de la volonté de mettre en avant des Marocains du Monde aux parcours exceptionnels qui représentent de véritables modèles de réussite aussi bien au sein des pays d'accueil que pour le Maroc, pays de leur origine», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette nouvelle édition verra la participation de Marocains en provenance de France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Unis, des États-Unis et d'Israël. Aussi, un hommage sera rendu au grand chercheur Moncef Slaoui pour son apport planétaire à la découverte du vaccin contre le coronavirus tandis que la chanteuse Neta Elkayam assistera à la cérémonie et représentera l'héritage de la musique judéo-marocaine.

Lors de cet événement de grande envergure, 18 nominés sélectionnés à travers le monde concourront dans 6 catégories différentes : politique, monde de l'entreprise, société, sport, art et culture et recherche scientifique.

Cette quatrième édition sera marquée par une conférence autour du thème «Marocains du monde : entre intégration et discrimination», ainsi qu'un diner de Gala.

Le jury de cette 4e édition sera présidé par Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), et composé de Monsef Benkirane, virologue et président du comité scientifique 2 de l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), Souad Talsi, acteur associatif et fondatrice de l'association Al Hasanya à Londres, Amale Daoud, Rédactrice en chef de BM Magazine, et Mohamed Metalsi, ex-directeur des actions culturelles de l'Institut du monde arabe à Paris.