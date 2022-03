Maroc-Israël : La RAM et El Al Israel Airlines signent un accord de partage de codes

La compagnie nationale Royal Air Maroc et le transporteur israélien El Al Israel Airlines ont signé, ce lundi à Tel Aviv, un accord de partage de codes (codeshare), lors d’une cérémonie, organisée en marge du vol inaugural de Royal Air Maroc entre Casablanca et Tel Aviv. Dans un communiqué de presse, la RAM indique ainsi que cette cérémonie a été présidée par son président directeur général Hamid Addou et Avigal Soreq, CEO de la compagnie Israélienne.

«Le partage de codes, effectif dès aujourd’hui, inclura, dans une première phase, les vols directs entre le Maroc et Israël opérés par les deux compagnies entre le Maroc et Israël», annonce le communiqué. Celui-ci explique qu’El Al programme des vols réguliers reliant Tel Aviv et Marrakech à raison de trois rotations par semaine alors que la RAM vient d’inaugurer sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv à raison de quatre fréquences dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine.

«Cet accord permettra d’offrir aux clients des deux compagnies, plus d'options en termes d'horaires et de combinabilité entre Marrakech, Casablanca et Tel-Aviv et reliera les réseaux des deux compagnies avec des connexions plus fluides grâce à la possibilité d’enregistrement des passagers et bagages de bout en bout», détaille la compagnie aérienne nationale, notant que cet accord n’est qu’un «premier jalon dans la coopération des deux compagnies».

«Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat important avec EL AL qui contribuera au renforcement de notre trafic, et permettra d’offrir à nos passagers une connexion à des destinations supplémentaires ainsi qu’un meilleur parcours client grâce aux correspondances optimisées et aux opérations d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance internationale dans les aéroports des réseaux exploités par les deux compagnies», a souligné Hamid Addou, cité par le communiqué.