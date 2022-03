Football : Lekjaa annonce le comeback de Ziyech et Mazraoui en équipe nationale

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a confirmé que le sectionneur national Vahid Halilhodžić a adressé une convocation officielle à Hakim Ziyech (Chelsea), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone) et Nassir Mazraoui (Ajax Amsterdam). Dans des déclarations à MFM Radio, reprises par des médias nationaux et néerlandais, Fouzi Lekjaa a expliqué que ces invitations sont destinées à «renforcer les rangs de l'équipe nationale, en vue des deux matches cruciaux aller-retour contre le Congo».

Les trois joueurs sont ainsi présélectionnés «en attendant que la liste finale pour les deux barrages ne soit dévoilée jeudi prochain par le sélectionneur national», a-t-il ajouté. «Je peux confirmer que Ziyech et Mazraoui ont été inclus dans la présélection du Maroc. J'ai parlé à Vahid et Noussair et il n'y a plus de problème entre eux», a-t-il enchaîné, révélant que Ziyech et Vahid «échangeaient depuis un certain moment pour tourner la page de leur différend».

Ziyech et Mazraoui n’ont plus figuré sur la liste de l’entraîneur bosniaque au cours de la dernière période, en raison de différends. En févier, Ziyech a même annoncé qu’il ne retournerait plus au sein de l’équipe nationale du Maroc. «C’est clair pour moi», avait-il assuré, en martelant que sa décision était définitive.

Pour sa part, Ezzalzouli était absent de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en raison de son désir de rester jouer avec le FC Barcelone.