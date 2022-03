Israël : Le premier vol de la Royal Air Maroc depuis Casablanca a atterri ce dimanche

Le tout premier vol de la compagnie nationale Royal Air Maroc a atterri en Israël, ce dimanche, près d’un an et demi après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le bureau de liaison marocain à Tel Aviv, ce vol de la RAM ayant atterri à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv en provenance de Casablanca transportait à son bord «une importante délégation économique».

Selon le journaliste Ariel Oseran, correspondant Moyen-Orient au sein du média israélien i24news, Hamid Addou, PDG de la RAM était parmi les passagers. «Il a salué la foule à son arrivée en hébreu, demandant «Ma Nishma ?» (Comment ça va ?)», a-t-il rapporté, en précisant que ce tout premier vol de la compagnie marocaine «a été effectué par deux femmes pilotes».

Fun fact: The first-ever @RAM_Maroc flight from Morocco to Israel which landed in Tel Aviv this afternoon was flown by two female pilots. pic.twitter.com/J70Vn1Pe7j