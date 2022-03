Diaspo #230 : Chouaib Saykouk, un footballeur slaoui à Zurich

Après une carrière professionnelle avec plusieurs équipes suisses qui a duré 15 ans, le Marocain Chouaib Saykouk, qui réside en Suisse, a rejoint la direction technique de différentes équipes, avant de s’envoler vers l’Egypte, auprès du club Al-Ahly. Il a désormais le choix avec des offres venant de plusieurs clubs des pays du Golfe.

L'analyste de performance marocain est né en 1968 dans la ville de Salé, où il grandit au sein d’une famille passionnée par le football. Son père était un joueur de l’Association sportive pendant près de deux décennies. Au début des années 1980, il a rejoint ainsi l'équipe de son père et gravit les échelons dans ses catégories jusqu'à jouer pour la première équipe en 1985.

En 1990, nouvelle aventure mais cette fois à l'étranger. Il rejoint le FC Zurich en Suisse avant de le quitter pour le FC Bâle, puis l'équipe suisse de Winterthur. Chouaib Saykouk finit toutefois par revenir porter le maillot du FC Zurich. Le footballeur slaoui rejoint aussi l'équipe nationale marocaine des jeunes en 1987, jouant aux côtés de Noureddine Naybet, Taher Lakhlej et Hicham Al-Damii. En 1989, il remporte avec les Lionceaux de l’Atlas, la Coupe de Palestine organisée en Irak.

«J'ai été convoqué en équipe nationale marocaine en 1992, à l'occasion de la préparation de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du monde de 1994. Malheureusement j’ai décliné l’invitation, car j'étais l'un des jeunes de l'équipe du FC Zurich. La loi n'autorisait que trois étrangers à jouer dans l'équipe, et je ne voulais pas perdre ma position officielle, compte tenu de la forte concurrence avec les autres joueurs.» Chouaib Saykouk

Du FC Zurich à Al Ahly d’Egypte

Au cours de ses 15 années de professionnalisme en Suisse, le Marocain a remporté plusieurs titres et côtoyé de grands joueurs, dont Joachim Löw, qui a supervisé la formation de l'équipe nationale allemande pendant 16 ans. Il recevra des offres de plusieurs équipes européennes, dont le VfB Stuttgart (Allemagne) et le Celta Vigo (Espagne), mais l'air suisse lui convient.

En 1998, Chouaib Saykouk décide de mettre un terme à sa carrière en tant que footballeur et de se concentrer sur la formation pour devenir entraineur. Il parvient à travailler dans la direction technique du FC Zurich et celles de certains clubs européens. Il rejoint aussi, avec l’entraîneur René Weiler, l'équipe belge d'Anderlecht, entre 2016 et 2018. Avec le même entraîneur, le Marocain est alors courtisé par l'équipe égyptienne d'Al-Ahly, considérée comme la plus grande équipe du continent africain.

«Nous avons fait de grandes réalisations, comme remporter le championnat et la coupe, et nous avons battu le record pour le nombre de matches gagnés d'affilée. Toutefois, après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique contre le Wydad, l'entraîneur a démissionné en raison de circonstances personnelles et j'ai quitté le staff de l'équipe en 2019.» Chouaib Saykouk

Le football marocain encore «loin du professionnalisme»

L’équipe égyptienne l'a pourtant informé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de ses services, lui proposant de travailler avec l'entraîneur sud-africain Pitso Mosimane. «J’ai décliné l’offre, car je préférais retourner au Maroc en raison de l'état de santé de ma mère», se rappelle-t-il.

Après la fin de son aventure avec Al-Ahly, Chouaib Saykouk a aussi reçu une offre de l'équipe japonaise Kashima Antlers qu’il a déclinée pour les mêmes raisons. «J'ai reçu des offres aux Emirats, au Qatar, en Algérie, en Pologne et en Slovaquie. J'attendrai cependant le début de la saison prochaine pour prendre une décision», nous confie-t-il. «Actuellement, je travaille en Suisse au sein de la direction technique du FC Zurich mais sans CDI car je voyage de temps en temps pour rendre visite à ma mère», explique-t-il encore.

Le footballeur rappelle qu'à ce jour, il entretient toujours des contacts avec l'équipe d'Al-Ahly. «Je leur donne des conseils, que ce soit pour la direction ou les joueurs», détaille-t-il. Le Marocain confirme aussi qu'il n'avait reçu aucune offre officielle des clubs de son pays d’origine. «Je suis à la disposition des clubs marocains ou des équipes nationales, en ce qui concerne le travail technique et de développement, à condition qu'une ambiance professionnelle soit assurée», prévient-il.

Dans ce sens, Chouaib Saykouk ne mâche pas ses critiques quant au football marocain. «Nous sommes loin du professionnalisme. Nous n'avons pas tenté d'aller progressivement vers le professionnalisme», regrette-t-il, en estimant que «tous les clubs, y compris le Raja et le Wydad, souffrent de gros problèmes internes». «Les programmes proposés par la Fédération (FRMF, ndlr) sont plus grands que les clubs...», conclut-il.