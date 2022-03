Maroc-Italie : Un jumelage entre Dakhla et Crotone bientôt scellé

Les mairies des villes marocaine de Dakhla et italienne de Crotone s’apprêtent à sceller leur jumelage. Selon la presse italienne, la mairie de la ville italienne a accueilli, ce samedi, une visite officielle d’une délégation marocaine en préparation audit jumelage.

La délégation marocaine a été composée de l'ambassadeur du Maroc en Italie Youssef Bella, le consul général du Maroc à Naples Abdelkader Naji, le maire de Dakhla Erragheb Hormatollah, le président du Conseil Régional de Dakhla Mohammed Salem Hemmia et le président de la Chambre du Commerce par Dakhla Jamal Bouassif, précisent les mêmes sources.

«La rencontre d'aujourd'hui a été l'occasion pour les maires des deux villes de se rencontrer et de signer le projet d'accord de jumelage avec lequel ils ont exprimé leur volonté d'établir des relations amicales entre leurs communautés respectives, ainsi qu'une collaboration mutuelle, notamment dans les secteurs de la coopération décentralisée, culture et patrimoine culturel, identité, traditions et racines communes, tourisme et sport, protection de l'environnement, politiques sociales, secteur associatif, secteur économique», affirme-t-on.

Les modalités et formes de collaboration seront fixées dans le futur pacte de jumelage que les deux villes signeront, rapporte la presse italienne, en précisant qu’un remerciement particulier a été adressé à l'association ANIS formée par la communauté marocaine dans la région de Crotone.