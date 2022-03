Maroc : Le programme de soutien divise les professionnels de l’apiculture

Le plan de mise en œuvre du programme de soutien du gouvernement à la filière apicole crée une polémique parmi les professionnels. Vendredi, la Fédération Interprofessionnelle marocaine de l'apiculture (FIMAP) a publié un communiqué, en réaction à des appels à l'organisation d'un sit-in de protestation devant la Direction de développement des filières de production agricole du ministère de tutelle.

Rappelant que le plan de mise en œuvre dudit programme est toujours en cours d'élaboration, la FIMAP a précisé que «depuis l'annonce du nouveau phénomène de l'effondrement des colonies d'abeilles, le ministère de tutelle, avec toutes ses composantes, a suivi la situation de très près, avec le concours des représentations de la Fédération».

«Des enquêtes de terrain et des analyses vétérinaires ont été réalisées par l'Office national de sécurité des produits alimentaires (ONSSA) pour s'assurer que les abeilles ne présentent aucune maladie, en plus de l'organisation d'un séminaire scientifique auquel ont participé des experts spécialisés dans ce phénomène connu de plusieurs pays des différents continents.» FIMAP

La fédération a noté qu'elle «continuera à mobiliser toutes ses composantes pour accompagner le ministère de l'Agriculture dans la mise en œuvre équitable de ce programme au profit des professionnels de l'apiculture» et invite «tous les professionnels de l'apiculture à l'appuyer en adhérant à ses représentations régionales dans tout le Royaume, et ce afin de contrôler les données et statistiques et pour qu'aucun apiculteur ne soit exclu».

Mercredi pourtant, une coordination des apiculteurs appartenant à la région de Rabat-Sale-Kenitra et leurs ordres professionnels ont organisé un sit-in à Rabat pour exprimer «leur profond mécontentement face à l'abandon et à l'exclusion systématique que connaît le secteur apicole en général, et dans la région d’Al Gharb en particulier». Selon un communiqué de la coordination qui dit coordonner avec l’Union nationale des professionnels de l'apiculture au Maroc, consulté par Yabiladi, ils ont appelé les autorités concernées à «prendre leurs responsabilités dans la création de solutions appropriées aux problèmes dont souffre le secteur, notamment la discrimination qui touche de nombreux apiculteurs professionnels qui ne bénéficient pas du soutien alloué par le ministère». Les professionnels ont également plaidé afin que l’ONSSA «traite tous les apiculteurs et leurs organisations professionnelles sur un pied d'égalité, sans intermédiaire».

Début mars, le ministère de l'Agriculture a annoncé la mise en place d’une enveloppe financière de 130 millions de dirhams (MDH) pour la filière apicole, qui vise notamment l’indemnisation des apiculteurs touchés par la disparition des abeilles des ruches.