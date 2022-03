Al Aoula dévoile sa nouvelle grille de programmes pour le mois de Ramadan

La première chaîne nationale Al Aoula a dévoilé, cette semaine, sa nouvelle grille de programmes pour le mois de Ramadan. «Comme le veut la tradition, Ramadan est l’occasion de donner le coup d’envoi d’une nouvelle grille. Une programmation adaptée, propice à ce mois de spiritualité et en phase avec le nouveau rythme de vie des téléspectateurs», indique la chaîne.

Le programme, qui se veut «riche et diversifié», est marqué par l’introduction de nouveaux concepts et une amélioration de la valeur de production. La grille se veut «fédératrice avec un déroulé en trois temps : l’avant ftour, le prime du ftour et le reste de la soirée», ajoute la même source.

Au programme, de la fiction, créneau sur lequel Al Aoula entend consolider son leadership après avoir doublé son audience durant ces deux dernières années mais également de l’humour, des documentaires, capsules culinaires et émissions religieuses et de spiritualité.

Ainsi, Al Aoula propose six nouvelles séries, avec notamment «Lflouka», série comique d’Ilham Alami, avec Mohamed Bassou, Hassan Foulan et Fadila Benmoussa, qui a pour décor le Bouregreg et qui met en scène une famille pas comme les autres ainsi que «Bnat Si Taher» d’Abdelhak Chaabi avec Hanane El Fadili. Il s’agit aussi de «Capitaine Hajiba», du réalisateur Rabii Chajid avec Raouia, Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi, Hajar Masdouki et Abdessamad El Ghorfi, «Biya Oula Bik» de Mourad El Khoudi avec Mohammed Khouyi, Fatima Khair et Abdellah Didane ainsi que «Moul Lmlih» de Said Naciri et «Nisf Al Kamar» de Jihane El Bahhar. Quatre téléfilms («Menni Mennek», «Gentleman», «El Ghadi» et «Qbal May Fout El Fout») viendront compléter la nouvelle grille.

Al Aoula dévoilera aussi le nouveau talkshow «Maa Mahabati» ainsi que cinq documentaires qui promettent de continuer à faire voyager les téléspectateurs, avec «de nouveaux paysages, des traditions ancestrales, du life style ainsi que toute la richesse du patrimoine culturel du Maroc». Outre la quatorzième saison d’Amoudou, Al Aoula propose aussi «Amalay», «Alf Marhaba», la 4e saison de «Haya Ala Al Falah» et «Anmougar».

Elle étoffe aussi son offre à travers «Alam Zainab Wa Nafnouf» et «Abtal Al Aoula» pour les jeunes ainsi que 4 programmes religieux, dont «Addourous Al Hassania» et «Hadith Assaim».