Ligue des Champions : Le Wydad, premier club marocain à vaincre le Zamalek au Caire

Le Wydad de Casablanca est devenu la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire, s'est félicité son entraîneur, Walid Regragui. L'équipe casablancaise a réalisé une bonne opération en s'imposant, vendredi soir chez son rival égyptien (0-1) au Stade international du Caire, lors d'un match comptant pour la 4ème journée du groupe D de la Ligue des Champions d'Afrique.

«C'est une victoire méritée pour le Wydad qui a réalisé un exploit en battant, au Caire, le Zamalek qui compte dans ses rangs de très bons joueurs», a déclaré Regragui en conférence de presse d'après-match. «Nous avons imposé notre style de jeu et réussi à empêcher les joueurs égyptiens d'atteindre le but wydadi en fermant les espaces», a-t-il ajouté, notant que les rencontres contre le Zamalek sont toujours difficiles et très disputées.

Le WAC a livré une performance exceptionnelle qui lui a permis de l'emporter face au Zamalek en aller et au retour et de s'approcher de la qualification au quart de finale, a poursuivi le technicien marocain, soulignant que cette victoire fera oublier la défaite de la Sélection nationale face à l'équipe d'Egypte en Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2022).

Remerciant les joueurs wydadis pour les efforts fournis tout au long de la rencontre, Regragui a exprimé son souhait de voir Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem revenir au WAC.