Maroc-Mauritanie : Signature de 13 textes juridiques lors de la haute commission mixte

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Bilal, ont coprésidé ce vendredi à Rabat les travaux de la 8e session de la haute commission mixte entre les deux pays. Une réunion conclue, rapporte la MAP, par la signature de 13 texte juridiques qui comprennent des conventions, des mémorandums d'entente, des programmes exécutifs et un protocole, en plus du procès-verbal de la huitième session, concernant les secteurs "commerce et investissement", "industrie et tourisme", "habitat", "environnement et développement durable", "sécurité", "santé", "culture", "agriculture et pêche maritime", "dépôt et gestion" et "formation professionnelle".

La rencontre de haut niveau a connu également la conclusion d’un accord de coopération entre les organisations patronales, indique l’agence mauritanienne de presse (AMI). La même source a fait état également de la signature d’un mémorandum d’entente sécuritaire entre la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) au Maroc et le ministère mauritanien de l’Intérieur. Pour rappel, l’ancien directeur général de la police en Mauritanie, avait effectué, en janvier 2020, une visite au Maroc, marquée par des entretiens avec Abdellatif Hammouchi.

Au cours de cette 8e session, les deux parties se sont félicitées de «leur consensus en termes de concertation politique sur un ensemble de questions régionales et internationales d'intérêt commun», principalement concernant «l'espace maghrébin, l'action arabe commune, la cause palestinienne, les conflits en Libye, au Yémen et en Syrie, la région du Sahel et du Sahara, et le développement dans le continent africain.

La dernière session de ce grand cadre de coopération entre les deux pays s’est tenue en avril 2013 à Nouakchott.