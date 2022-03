Murcie : Les réformes structurelles du Maroc à l'honneur du 2e Forum hispano-marocain

Le 2e Forum traitant des relations hispano-marocaines a été organisée mercredi et jeudi à Murcie à l’initiative de l’Association Almakan d’échange de Murcie et le Centre Sakia El Hamra des études et des recherches, avec le soutien du Consulat Général du Royaume du Maroc à Murcie. Cet évènement a été marqué par la tenue de conférences et de débats axés sur les chantiers lancés au Maroc dans tous les domaines et les réformes initiées pour la consolidation de l’État de droit.

À cette occasion, le professeur universitaire espagnol, Lorenzo Peñas Roldan, a animé, mercredi, une conférence débat sur son ouvrage «Parole du Roi. 20 ans de règne de sa majesté le Roi Mohammed VI». Dans ce contexte, il a souligné la place qu'occupent la défense de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale en tant que constantes de l’État marocain et le lancement de programmes ambitieux et de projets grandioses pour accompagner l’émergence économique du Royaume.

L'Initiative nationale pour le développement humain, le Port Tánger Med, la LGV, les zones off-shoring, l’éolien, les parcs solaires, les zones industrielles intégrées, sont autant de projets structurants qui ont fait du Maroc un énorme chantier, a fait observer Lorenzo Peñas.

Le conférencier a également mis en exergue la consécration par la Constitution de 2011 de la pluralité et la diversité du Maroc, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, façonnée par ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie et ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La deuxième journée du forum a été marquée par l’organisation d’une conférence sur l’ouvrage «Marocains qui ont changé Torre Pacheco en 40 ans (1979-2019)» de son auteur, Paulino Ros, journaliste et sociologue. Les Marocains établis dans cette région, de par leur capacité du travail, leur savoir-faire agricole et leur sérieux, ont permis de métamorphoser et de développer l’économie de Murcie et de renforcer la diversité multiculturelle, a-t-il insisté.